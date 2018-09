Onderzoek naar effect leefstijl op gewrichtsaandoening

Martin van der Esch is deze week benoemd tot bijzonder lector Gewrichtsaandoeningen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en revalidatie- en reumatologiecentrum Reade Amsterdam. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar de behandeling van gewrichtsaandoeningen door leefstijlaanpassingen.

Bijna twee miljoen Nederlanders hebben een chronische gewrichtsaandoening, zoals artrose of reumatoïde artritis. Velen van hen hebben pijn en worden erdoor beperkt in hun dagelijks leven. Dat heeft ook sociaal-economische gevolgen, zegt Van der Esch. "Deze mensen zijn vaker ziek, en verzuimen regelmatig van werk."

De behandeling van chronische gewrichtsaandoeningen bestaat momenteel voor een belangrijk deel uit medicijnen. Dat geldt voor reumatoïde artritis, voor artrose zijn er geen effectieve medicijnen. Toch signaleren onderzoekers dat mensen ondanks medicijnen in functioneren achteruitgaan. Dat komt doordat ook leefstijlrisico’s en andere factoren samenhangen met gewrichtsaandoeningen, die niet met medicijnen verholpen worden. Zo zien artsen vaak de combinatie met een te hoog cholesterolgehalte, met cardiovasculaire aandoeningen of psychosociale problemen. Roken, weinig bewegen, obesitas en ongezond eten verergeren de ziektelast van gewrichtsaandoeningen.

Leefstijl

"Als we écht winst willen behalen, dan moeten we leefstijl veranderen", stelt Van der Esch. Hoe gewrichtsaandoeningen behandeld kunnen worden door leefstijl van patiënten te beïnvloeden, is volgens Van der Esch nog onvoldoende onderzocht. Dit wordt daarom een belangrijke focus van het nieuwe lectoraat. Van der Esch gaat zich buigen over de zorg aan patiënten met gewrichtsaandoeningen in samenspraak met een team van studenten en onderzoekers van de HvA, Amsterdam UMC en Reade. De onderzoekers kijken onder meer naar de invloed van beweging en voeding, om patiënten beter te laten functioneren.

Mensen met artrose of reumatoïde artritis hebben relatief vaker cardiovasculaire aandoeningen, zoals bloedvatvernauwing, de grootste risicofactor voor een hart- of herseninfarct. Ook deze relatie is nog onvoldoende onderzocht. Dit wordt daarom een onderzoeksonderwerp van Van der Esch en zijn team van onderzoekers en studenten.