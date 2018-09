Uitkomstgerichte ggz gaat ‘never nooit niet’ aan risicoselectie doen

De vier ggz-aanbieders die zich binnen het samenwerkingsverband Volante sterk maken voor betere uitkomstregistratie in de sector zullen “never nooit niet” overgaan tot risicoselectie. Dit zegt de onlangs teruggetreden Volante-voorzitter Ernst Klunder in reactie op de plannen van verzekeraar Menzis voor uitkomstfinanciering op Qruxx.nl.

Menzis presenteerde eerder deze maand plannen voor resultaatgerichte vergoeding van de behandeling van angststoornissen en depressie, waarop een storm van kritiek opstak. Volgens de critici leidt een dergelijke aanpak tot verschraling, bezuinigingen en risicoselectie, omdat aanbieders door financiële prikkels verleid dan wel gedwongen zouden worden om ‘moeilijke’ cliënten te mijden.

Positief

Klunder, tot zijn overstap naar de organisatie voor gehandicaptenzorg ’s Heeren Loo op 1 oktober bestuursvoorzitter van ggz-aanbieder Dimence, is het niet met de kritiek eens. “Het Menzis-verhaal speelde toen ik op vakantie was en het stokje als Volante-voorzitter net had overgedragen, maar mijn handen jeukten”, blikt Klunder terug op Qruxx.nl. “Wij hebben ons als Volante-instellingen positief uitgesproken over de Menzis-plannen. Voorafgaand aan de publicatie hebben wij met Menzis gesproken en zelfs input kunnen leveren. Zij zijn als zorgverzekeraar op zoek naar eenzelfde duiding van de vraag die ons als aanbieders bezig houdt, namelijk: wat is waardevolle zorg? De discussie die met name via social media volgde ging al snel eenzijdig over bezuinigingen en risicoselectie. Dat is jammer, want daarmee doen we die zoektocht onrecht aan.”

Gevraagd naar het gevaar van risico-selectie reageert Klunder stellig. “Ik kan je garanderen dat de Volante-instellingen never nooit niet zullen overgaan tot risicoselectie. Als je er zoals Dimence al sinds 1470 voor de lichtste en zwaarste gevallen bent, dan blijft dat voorlopig wel zo.”

Zoekproces

Klunder is er juist van overtuigd dat een meer uitkomstgerichte aanpak waarin uitkomsten van zorg onderling worden uitgewisseld en consequent worden gebruikt om te leren, de zorg juist kan verbeteren. Voorwaarde is wel dat bestuurders en managers een concept als value based healthcare niet dwingend opleggen. “Als je VBHC neerzet als een soort religie die je rücksichtslos moet volgen, dan gaat dat weerstand oproepen. Wij zien het meer als een organisch zoekproces; hoe kunnen we dingen vinden die van waarde zijn voor patiënten en die inzetten om de behandelrelatie te optimaliseren en zo toegevoegde waarde te leveren. Als je dat goed doet, kan het professionele handelingsruimte vergroten en ervoor zorgen dat er meer tijd en aandacht komt voor de dingen die er toe doen. Daarmee is het ook een oplossing voor heel veel gezeur en gedoe waar we afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn geweest.”

Lees het volledige interview met Ernst Klunder op Qruxx.nl