Huisarts schrijft iets vaker medicinale wiet voor

Het aantal patiënten dat van de huisarts een recept voor medicinale cannabis krijgt is de laatste jaren toegenomen, maar is nog altijd zeer beperkt. Dit concludeert het NIVEL uit een analyse van voorschrijfgegevensgegevens.

Het NIVEL onderzocht hoe vaak medicinale cannabis in de periode tussen 2013 en 2017 is voorgeschreven door huisartsen. In 2017 kregen gemiddeld 54 volwassen patiënten op de 100 duizend patiënten ten minste één voorschrift cannabis. In 2013 ging het nog om 0,5 op de 100 duizend patiënten.

Medicinale cannabis werd met name voorgeschreven bij klachten aan het bewegingsapparaat, maar ook bij bijvoorbeeld neurologische of psychische klachten. Het middel werd iets vaker voorgeschreven aan vrouwen dan aan mannen.

NHG

Onlangs adviseerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) huisartsen om geen cannabis voor te schrijven als pijnstiller, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid ervan. Het NHG stelt dat een behandeling met cannabis alleen te overwegen is bij patiënten in de palliatieve fase die niet voldoende baat hebben bij gangbare behandeling tegen pijn- en andere klachten.