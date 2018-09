Blokhuis: vaccinbesluit kon niet sneller

De beslissing om te vaccineren tegen meningokokken is zo snel mogelijk genomen. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) voorafgaand aan de ministerraad.

De Volkskrant berichtte vrijdag over een brief van een farmaceutisch bedrijf, dat het ministerie in 2016 waarschuwde voor een mogelijke uitbraak. De overheid besloot uiteindelijk in september 2017 te gaan vaccineren, na advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De suggestie dat het ministerie eerder op basis van de brief van de farmaceut een beslissing had moeten nemen, wijst Blokhuis van de hand. "Het RIVM, daar gaan we op af. Het vaccinatiebeleid moet niet worden gestuurd door de farmaceutische industrie. Die geven wel meer tips."

Het vaccinatieprogramma is vooralsnog gericht op baby's jonger dan veertien maanden en kinderen van veertien jaar. (ANP)