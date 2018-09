Werkstraf voor thuiszorgmedewerkster die 80.000 euro stal

Een 47-jarige thuiszorgmedewerkster die in Hoogeveen een hoogbejaarde vrouw 80 duizend euro afhandig maakte, is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. Tussen juni 2014 en maart 2015 nam de thuiszorgmedewerkster uit Ter Apel telkens grote bedragen op van de rekening van haar 84-jarige slachtoffer.

De straf valt lager uit dan de celstraf van een half jaar die het openbaar ministerie (OM) had geëist, omdat de rechtbank het niet bewezen vond dat ze ook gelden rechtstreeks naar haar eigen rekening had overgemaakt en omdat ze inmiddels is begonnen met het terugbetalen van het verduisterde bedrag.

Zwijgrecht

De diefstal kwam aan het licht doordat een bewindvoerster, het nichtje van het slachtoffer, ontdekte dat er verdacht veel geld van de rekening af ging. Ze deed meteen aangifte. Het slachtoffer was te verward om te getuigen in het politieonderzoek. De vrouw is inmiddels overleden. De 47-jarige dader beriep zich steeds op haar zwijgrecht, zo meldt RTV Drenthe. Ze is meteen na het delict ontslagen.