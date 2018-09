Nieuwbouw Gastenhuis Kerkdriel uitgesteld

De nieuwbouw voor Gastenhuis Kerkdriel wordt uitgesteld. De gemeente Maasdriel moet van de Raad van State eerst het bestemmingsplan aanscherpen.

Dat meldt het Brabants Dagblad op 14 september. Vastgoedbelegger Amvest wil in Kerkdriel een verpleeghuis bouwen voor 19 dementerende ouderen, op de plek van een oude basisschool. Een zorgechtpaar dat bij het appartementencomplex gaat wonen, zal als beheerder werken en het verzorgend personeel managen.

Bezwaren

De nieuwbouw wordt iets hoger dan de oude school, die nog gesloopt moet worden. Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen. Uit de uitspraak blijkt dat hun bezwaren tegen het zorggebouw niet worden gehonoreerd. Wel blijkt dat de beheerderswoning nog niet goed in het bestemmingsplan is opgenomen. De gemeente Maasdriel krijgt van de rechter een half jaar om dit aan te passen. De zijgevel van de beheerderswoning moet zo komen te liggen dat er geen inkijk is bij de overburen. Pas als het bestemmingsplan is aangepast doet de Raad van State einduitspraak over het bestemmingsplan.



Gastenhuis Kerkdriel gaat het zorgvastgoed van Amvest huren. In eerste instantie zou de tiende vestiging van Gastenhuis haar deuren begin 2019 openen. Dubbele pech voor de organisatie, want deze week werd ook bekend dat Gastenhuis Warmond enige vertraging oploopt door personeelsgebrek bij de bouwer.