Dokter Google maakt mensen banger

Mensen die zich normaal niet zo’n zorgen maken over hun gezondheid worden hypochondrisch als ze online gaan zoeken naar kwalen. Kortweg gezegd: Google stimuleert cyberchondria.

Met die stelling promoveerde Communicatiewetenschapper Fam te Poel op 14 september aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Te Poel deed onderzoek onder vijfduizend Nederlanders. Ze keek naar hun online gewoontes en gezondheidsinformatie. Het blijkt dat als mensen vaker online zoeken naar informatie over de eigen gezondheid, ze des te angstiger worden door wat ze vinden. Dit geldt vooral voor mensen die op het moment van zoeken nog niet overmatig angstig zijn over hun gezondheid.

Relevantie

Hypochonders worden niet extra bang van hun Google-zoektochten. Te Poel’s onderzoek laat zien dat die zich onterecht zorgen maken over hun gezondheid vaak online zoeken naar gezondheidsinformatie. Ook hebben zij meer aandacht voor informatie die, misschien ook onterecht, bevestigd dat er iets aan de hand is.



De onderzoekster raadt het publiek af om te zoeken via zoekmachines. Haar advies aan huisartsen is om patiënten te wijzen op betrouwbare websites. Daarnaast geeft ze aan dat de algoritmes van zoekmachines als Google momenteel geen rekening houden met de betrouwbaarheid en relevantie van medische informatie en dat hier verandering in moet komen.