Gewonde door brand in ziekenhuis Roermond

Op de afdeling spoedeisende hulp van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. Een persoon is door de brand ernstig gewond geraakt. De precieze aard van het letsel is niet bekend.

Drie bezoekers van de eerste hulp zijn voor de zekerheid naar de verpleegafdeling gebracht. Kort na de melding kon het sein brand meester worden gegeven.



Alle aanwezigen op de afdeling spoedeisende hulp op de benedenverdieping zijn geëvacueerd, zegt de brandweer. De afdeling blijft voorlopig gesloten en aankomende ambulances moeten naar een ander ziekenhuis.



De benedenverdieping kwam door de brand vol rook te staan. De brandweer ging ventileren. Ook op de verpleegafdelingen ontstond een lichte rookgeur maar die hoefden niet te worden ontruimd. (ANP)