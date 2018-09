Nefemed benoemt Caroline Emmen tot nieuwe directeur

Het bestuur van Nefemed, de branchevereniging van producenten en leveranciers van medische hulpmiddelen en- technologieën, heeft Caroline Emmen tot de nieuwe directeur van de vereniging benoemd. Zij volgt Roelf van Run op die de afgelopen dertig jaar leiding aan de vereniging heeft gegeven.

Caroline Emmen is senior accountmanager Werk&Gezondheid bij Wissenraet Van Spaendonck, dat opdrachtgevers bij hun verenigingsmanagement ondersteunt. Ze heeft privaatrecht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en een opleiding tot verenigingsmanager gevolgd bij de Academie voor Verenigingsmanagement. In het verleden is ze onder meer werkzaam geweest als bestuurssecretaris bij de Beroepsvereniging directeuren kinderopvang bdKO en als verenigingsmanager van LVSC, de beroepsvereniging voor supervisie en coaching.

Het team van Nefemed bestaat met dit aantreden uit Caroline Emmen (directeur), Iris van Bemmel (senior manager), Frank Peusen (senior manager), Lisanne van Dijk (junior manager) en Ineke Corveleijn (secretariaat). Nefemed neemt afscheid van Roelf van Run op 28 november tijdens het symposium ‘An agreement for a healthy future’ officieel afscheid.