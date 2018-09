Carla Moonen stapt op als bestuursvoorzitter PFZW

Bestuursvoorzitter Carla Moonen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) treedt per 1 november af. Volgens PFZW is haar vertrek "in goed overleg en met wederzijds respect" besloten.

In een verklaring staat dat beide partijen van mening zijn dat de kennis en vaardigheden van Moonen beter tot hun recht zullen komen in een andere werkomgeving. "Gaandeweg kwam het besef dat mijn kennis en vaardigheden meer toegevoegde waarde hebben in een omgeving waar de veranderingen sneller kunnen gaan, waar meer ruimte is voor ondernemerschap en innovatie en het uitvoeren van een praktische duurzaamheidsagenda. Ik stapte in 2017 vol enthousiasme in de voor mij nieuwe pensioenwereld en voel me sindsdien zeer verbonden met iedereen in de sector zorg en welzijn die pensioen opbouwt bij dit fonds", aldus Moonen.

Moonen is sinds 1 maart 2017 bestuursvoorzitter van PFZW. Eerder deze maand startte zij als voorzitter van branchevereniging Koninklijke NL Ingenieurs, en als bestuurslid van werkgeversvereniging VNO-NCW. Daarnaast is ze bestuurder bij de World Pension Summit en commissaris van MVO Nederland.

PFZW behoort met ruim 2,6 miljoen deelnemers tot de grootste pensioenfondsen in Nederland. (Skipr/ANP)