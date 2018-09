Prinses Máxima Centrum voegt zich logistiek naar de patiënt

Alles in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is volledig ingericht naar de wensen van patiënten en hun ouders. Hoe stelt het centrum voor kinderoncologie patiënten echt centraal? Bestuursvoorzitter Diana Monissen vraagt hen naar hun mening.

Monissen geeft als eerste toe dat ze het relatief eenvoudig heeft. In alles, van de maaltijden tot de inrichting van het gebouw, rekening houden met de gebruikers kon vanaf het begin omdat het Prinses Máxima een nieuwe organisatie is. “Als je een organisatie van onderaf opbouwt, is het makkelijker om de patiënt werkelijk centraal te stellen dan bij een al bestaande organisatie.”

De raad van bestuur, bestaande uit Monissen, wetenschappelijk directeur Hans Clevers en medisch directeur Rob Pieters, bespreekt alles met de ouders en patiënten als gevolg van de gekozen organisatiestructuur. Het Prinses Máxima Centrum is een coöperatieve vereniging, waarvan het eigenaarschap ligt bij de aandeelhouders de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) en Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION). Het kinderoncologiecentrum is opgericht vanuit de wens van ouders en zorgprofessionals.

In de praktijk betekent de betrokkenheid van ouders dat zij over veel zaken kunnen meedenken. Een voorbeeld: de ouder- en kindkamers, waar ouders met hun zieke kinderen verblijven, zijn helemaal ingericht volgens de wensen van ouders en de kinderen. Bij de bouw heeft het centrum voorbeelden van de kamers laten maken. Monissen: "We hebben vooraf met de ouders en de kinderen uit de VOKK gepraat, en we hebben de kinderadviesraad ingeschakeld. Zij hebben als eersten laten weten wat voor hen belangrijk is, en de raad van bestuur als allerlaatste. Zo hebben we ouder- en kindkamers kunnen ontwikkelen die iedereen prettig vindt."

Sleutel tot succes

Haar advies aan andere zorgorganisaties die de patiënt centraal willen stellen? "Praat met de gebruikers en volg hun adviezen ook op, zonder eindeloze stuur-of werkgroepen. Mensen weten heus wel wat ze willen. Dát is de sleutel tot succes." Iedereen in de zorg weet dat het moet draaien om de patiënt, stelt Monissen, maar raden van bestuur moeten er ook naar gaan handelen.

Na van de patiënt te hebben gehoord wat hij wil, moet een zorgorganisatie haar best doen om dit te realiseren. "We hebben het logistieke proces zo ingericht dat de dokter naar de patiënt gaat, en niet andersom. Verder geldt dat kinderen met kanker voor complexe zorg terecht kunnen in het Prinses Máxima, en voor minder complexe zorg in één van de Shared Care Centra dichter bij huis."

Eigen initiatief

Niet alleen moet een raad van bestuur luisteren naar patiënten, maar ook naar de medewerkers, vindt Monissen. "Je kunt zaken niet opleggen aan mensen, het is beter om hen vragen te stellen." Van de zorgprofessionals die bij het Prinses Máxima werken wordt veel eigen initiatief verwacht: onderzoekers moeten bijvoorbeeld zelf achter fondsen aan voor de bekostiging van wetenschappelijk onderzoek in het centrum.

Vanwege de verwachtingen die aan medewerkers worden gesteld, kan Monissen zich voorstellen dat niet iedereen zich thuis zal voelen bij het ondernemende kinderoncologiecentrum. Het lijkt erop dat bij haar organisatie de juiste mensen werken: "We werken in het Prinses Máxima met mensen die ontzettend gemotiveerd zijn om de beste zorg te geven aan kinderen met kanker".