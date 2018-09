Aanbieders rekenen op compensatie btw-maatregel

Zorgaanbieders in de care en cure gaan er vanuit dat ze via hogere tarieven gecompenseerd worden voor de btw-plannen van het kabinet. Om die reden verwachten ze dat de verhoging van het btw-tarief kostenneutraal verloopt.

Inkoopcoöperatie Intrakoop becijferde op 17 september dat de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief van 6 procent naar 9 procent de zorgsector 174 miljoen euro op jaarbasis gaat kosten. Vooral de cure-sector krijgt een forse extra rekening van 104 miljoen euro. De kosten van organisaties in de care stijgen met 70 miljoen euro.

Kostenneutraal

De betrokken brancheverenigingen lijken vooralsnog niet wakker te liggen van de btw-plannen. “We gaan er vanuit dat de NZa samen met VWS dit op een passende manier verwerkt in de tarieven, zodat zorginstellingen daar geen nadeel van ondervinden”, zegt woordvoerder Mariska Siebring. “We houden de vinger aan de pols.”

“Het is inderdaad zo dat de verhoging van het btw-tarief voor de zorgaanbieders hogere uitgaven betekent, maar tegelijkertijd gaan de tarieven omhoog”, stelt Johan van Ruijven. “Deze indexering stijgt mee met de kostenstijging. Als gevolg daarvan kan de hele operatie kostenneutraal verlopen, zo heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijfert. Wij verwachten dat het effect voor onze leden per saldo nul is.”

Onderhandelen

Ook woordvoerder Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) rekent op compensatie. “In het hoofdlijnenakkoord is 110 miljoen euro vrijgemaakt om dit te compenseren via de tarieven”. Maar er zit volgens Van der Horst wel een addertje onder het gras “Je zult altijd wat verliezen. Ziekenhuizen moeten het bovendien lokaal uitonderhandelen met zorgverzekeraars. Ziekenhuizen moeten dus hun btw-kosten goed scherp in beeld hebben.”

Geen gratis geld

Adviseur Cor Calis, die naar aanleiding van het Intrakoop-onderzoek in een blog op Skipr.nl betoogt dat de btw-verhoging het extra geld in de zorg dreigt op te slokken, blijft sceptisch. “Hoe hard die compensatie is moet nog maar blijken”, aldus Calis. “Voorlopig gaat hem om een toezegging in het hoofdlijnenakkord. Dus het is zeker niet zo dat de zorgaanbieders rustig kunnen gaan slapen. Bovendien: als het wordt doorberekend in de tarieven is de grote vraag wie de rekening betalen. Zorgverzekeraars zullen niet zeggen: hieperdepiep, wij nemen hem wel. Dus de kans is dat ze uiteindelijk bij de zorgaanbieders terug komen. En als dat niet gebeurt is het aan de premiebetaler, want het is geen gratis geld.”