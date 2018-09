IGJ beëindigt last onder dwangsom Accuraat Begeleid Wonen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom die was opgelegd aan Accuraat Begeleid Wonen in Amsterdam beëindigd. De zorgaanbieder heeft de zorg verbeterd, waarmee het extra toezicht tot een einde is gekomen. Ook wordt de opnamestop van nieuwe cliënten opgeheven.

In juni 2018 deed de inspectie samen met de Wmo-toezichthouder van de gemeente Amsterdam onderzoek bij Accuraat Begeleid Wonen. Aanleiding was een anoniem signaal bij de inspectie over een bestuurlijk conflict bij Accuraat, dat zou leiden tot onrust binnen de organisatie, een onstabiele personele bezetting en onvoldoende passende hulp. De inspectie vond de situatie risicovol en legde daarom een aanwijzing op voor de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid en organisatie.

Bij een nieuw bezoek in augustus constateerde de inspectie dat Stichting Accuraat niet volledig had voldaan aan de aanwijzing. Om de in de aanwijzing genoemde maatregelen af te dwingen legde de inspectie Accuraat Begeleid Wonen in Amsterdam hierop een last onder dwangsom op,

Bezoek

Begin september bracht de inspectie opnieuw een bezoek aan Accuraat Begeleid Wonen. Toen bleek dat de aanbieder inmiddels voldeed aan de gegeven aanwijzing en de last onder dwangsom. Zo beschikt Accuraat over voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel om goede en veilige zorg te bieden. Ook is volgens de IGJ een einde gekomen aan het bestuurlijk conflict dat speelde bij Accuraat.

Accuraat biedt huisvesting en begeleiding aan (jong)volwassenen van 16 tot en met 27 jaar met beperkingen op diverse leefgebieden. De meeste cliënten komen uit de regio Noord-Holland.