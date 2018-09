Cardia verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Jolanda de Vries is benoemd tot lid van de raad van toezicht van Cardia. Dit meldt de ouderenzorgorganisatie in een persbericht.

De Vries is gezondheidszorgpsycholoog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Zij is daar ook medisch manager van de zorgeenheid medische psychologie en bestuurslid van de verenigde medische staf Midden-Brabant. De Vries is tevens hoogleraar aan de Tilburg University met de leerstoel Kwaliteit van leven in de medische setting.

Cees Bremmer, voorzitter van de raad van toezicht van Cardia, laat weten blij te zijn dat met de komst van De Vries de raad van toezicht weer voltallig is. Binnen de raad krijgt De Vries de portefeuilles Kwaliteit & Veiligheid en Innovatie.

Cardia is een christelijke zorgorganisatie in Den Haag en Rijswijk. De organisatie richt zich onder meer op wonen met zorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en dagbesteding.