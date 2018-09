Medisch Spectrum Twente opent 3D-printlab

In het Medisch Spectrum Twente (MST) wordt op 20 september een medisch 3D-printlaboratorium geopend. Het ziekenhuis verwacht door toepassing van de 3D-printtechniek de duur van bepaalde operaties te kunnen verkorten.

De afdeling kaakchirurgie van MST was al gewend om met de 3D-printtechniek transplantaties van bot naar kaak nauwkeurig voor te bereiden. Met de opening van het lab kan het ziekenhuis de techniek voor veel meer toepassingen gaan inzetten. Onder regie van de afdeling medische technologie zullen wekelijks meerdere 3D-prints worden gemaakt voor specialisten van het traumacentrum, orthopedie, hoofd-hals team, keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), plastische chirurgie, kindergeneeskunde en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.

Op maat

Met de 3D-prints kunnen specialisten hun operaties al buiten de operatiekamer op maat voorbereiden. Dit leidt tot een aanzienlijk kortere operatietijd en een minder lange narcose, aldus het MST. "Uiteindelijk heeft dit veel voordelen voor de patiënt en voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg in het algemeen – denk alleen al aan de enorme kostenbesparing."

MST heeft het lab ontwikkeld in samenwerking met de hogeschool Saxion en de industrie. In Nederland zijn het vooral de academische ziekenhuizen die van deze techniek gebruikmaken. MST neemt naar eigen zeggen het voortouw om deze ontwikkeling in Oost-Nederland breed in te zetten.