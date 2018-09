Kwart van gemeenten wil bijdrage uit 'stroppenpot'

Bijna een op de vier Nederlandse gemeenten, 88 van de 380, heeft een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten om de tekorten op de jeugdzorg en Wmo te compenseren. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar, maar waarschijnlijk is dit niet genoeg. Dit schrijft Binnenlands Bestuur.

Het totaalbedrag van de aanvragen voor de 'stroppenpot' is nog niet bekend, maar uit een rondgang van Binnenlands Bestuur blijkt dat vijf gemeenten alleen al 60,6 miljoen euro hebben aangevraagd. Dit is dertig procent van het totaal beschikbare geld. Leeuwarden, bijvoorbeeld, heeft een aanvraag ingediend voor 27,5 miljoen euro. Maastricht heeft voor 16,3 miljoen euro een beroep op het fonds gedaan.

Het Fonds tekortgemeenten is in het leven geroepen om gemeenten met grote tekorten over 2016 en 2017 te compenseren. Het rijk draagt financieel voor de helft bij, de gemeenten nemen de andere helft voor hun rekening. In september en oktober controleert een onafhankelijke commissie alle aanvragen, op 1 november presenteert de commissie de uitkomsten aan het VNG-bestuur. Het VNG-bestuur informeert vervolgens de gemeenten.