Verpleeghuis Delfzijl kampt met uitbraak norovirus

In verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl is het norovirus gebroken. Het virus heerst op een afdeling waar ouderen met dementie wonen en op een afdeling waar mensen met langdurige lichamelijke klachten liggen.

Dit meldt RTV Noord.

Het verpleeghuis heeft de nodige maatregelen getroffen, met name rond de hygiëne. Zo moeten bewoners, bezoekers en medewerkers vaker hun handen wassen. Ook mogen mensen zo min mogelijk op verschillende afdelingen komen, om verspreiding zoveel mogelijk tegen te voorkomen.

Het zeer besmettelijke norovirus maakt dat mensen diarree krijgen en overgeven. Voor de meeste cliënten en medewerkers is dit vervelend, maar niet gevaarlijk.