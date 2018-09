Rotterdamse huisarts krijgt celstraf wegens misbruik

Drie mannen, onder wie een een Rotterdamse huisarts, zijn veroordeeld tot celstraffen van maximaal vier jaar voor het misbruik van een minderjarige jongen.

Een oud-raadslid uit Capelle aan den IJssel kreeg de hoogste straf van de rechtbank in Rotterdam: vier jaar waarvan één voorwaardelijk. Hij drogeerde het slachtoffer en misbruikte hem - samen met een medeverdachte - op grove wijze. De twee andere verdachten, van 64 en 53 jaar, kregen achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De minderjarige jongen was zelf op zoek naar seks, hij had zich op websites aangemeld. Maar ook dan, benadrukte de rechtbank, is seks met een minderjarige strafbaar.

De jongen had na chatgesprekken een afspraak gemaakt met de 64-jarige man en zich later ook aangesloten bij de seksafspraak die de mannen hadden. Al bij de eerste afspraak was bekend dat de jongen veertien jaar was. Hij kreeg drugs en raakte hierdoor in een drugspsychose. Toen hij het verhaal aan zijn moeder opbiechtte, werd er aangifte gedaan.

Instemming

De rechtbank heeft bij de hoogte van de straffen van twee mannen mee laten wegen dat het seksuele contact plaatsvond met instemming van het slachtoffer. Dat gold bij het ex-raadslid echter niet, hij drogeerde de jongen, had gezegd dat hij niet weg mocht toen de jongen wilde vertrekken en bood geen hulp toen hij er slecht aan toe was. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 2.500 euro. (ANP)