WKZ stelt operaties uit vanwege personeelstekort

Het UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), stelt een aantal geplande operaties uit vanwege een tekort aan OK-medewerkers. De maatregel moet ervoor zorgen dat de spoedzorg in het ziekenhuis gegarandeerd blijft.

Volgens Margriet Schneider, voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, is het niet verantwoord om de werktijden en werkbelasting van de huidige OK-medewerkers nog verder op te rekken. "De kwaliteit en veiligheid van onze zorg is onze hoogste prioriteit en daarom hebben we dit besluit genomen."

De medisch specialisten bepalen per patiënt of het uitstellen van een operatie medisch verantwoord is. Het UMC Utrecht kan niet zeggen wanneer er weer voldoende OK-medewerkers zijn om alle operaties uit te voeren. Het ziekenhuis heeft een capaciteitsmanager aangesteld die ziekenhuisbreed inventariseert en monitort hoe er meer OK-tijd beschikbaar gesteld kan worden voor patiëntenzorg.

Aan het begin van 2018 waren er bij het UMC Utrecht 25 vacatures op de functies die nodig zijn op de operatiekamers en de IC. Inmiddels zijn 11 nieuwe medewerkers aangenomen.