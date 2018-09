Hoogte schadevergoeding voor weduwe arts Tuitjenhorn bekend

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft ruim 154.000 euro schadevergoeding betaald aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitjenhorn. Dat meldt de Volkskrant na inzage van de vaststellingsovereenkomst. De advocaat van de weduwe, van wie de man in 2013 zelfmoord pleegde, bevestigt dat het een "zeer ruime vergoeding voor reputatieschade" is.

Huisarts Nico Tromp beroofde zich van het leven, een paar dagen nadat de inspectie had bekendgemaakt hem te schorsen vanwege het toedienen van grote hoeveelheden morfine aan een terminale kankerpatiënt. Die schorsing bleek later onterecht.



"De inspectie heeft zowel mondeling als schriftelijk excuses aangeboden", zegt de advocaat. "Het kostte wel moeite, want formeel erkent de inspectie geen aansprakelijkheid."