Neurochirurgen Noordwest gaan opereren in Den Helder

Neurochirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep gaan vanaf oktober ook operaties uitvoeren op de ziekenhuislocatie in Den Helder. De neurochirurgen gaan patiënten opereren waarbij het gaat om zogeheten laag complexe zorg, zo maakte de ziekenhuisorganisatie bekend.

Sinds ruim drie jaar zien de neurochirurgen patiënten op de polikliniek in Den Helder, maar er werd nog niet geopereerd. "Het gaat hier om een verder gezonde patiënt, die geen ernstige andere aandoeningen heeft", aldus een neurochirurg van Noordwest. "Deze patiënten kunnen we prima in Den Helder opereren. De wachttijden voor dit soort operaties lopen in Alkmaar op door een gebrek aan OK-capaciteit. De patiënt kan nu sneller geopereerd worden binnen Noordwest. Voor de meer complexe operaties blijft de patiënt op Alkmaar aangewezen."

De operaties in Den Helder passen bij het uitgangsprincipe van Noordwest Ziekenhuisgroep: dichtbij als het kan en verder weg als dat nodig is.