NVVE roept op tot duidelijkheid over euthanasie bij dementie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) roept de overheid, artsen en belangenorganisaties op om gezamenlijk duidelijkheid te verschaffen rond euthanasie bij dementie. Er heerst onnodig veel onrust over dit onderwerp, aldus NVVE-directeur Agnes Wolbert.

De NVVE kaart het onderwerp aan omdat het op 21 september Wereld Alzheimer Dag is, “een uitgelezen aanleiding om het gesprek hierover op gang te brengen”. De organisatie wordt naar eigen zeggen overstelpt met vragen over de mogelijkheid van euthanasie bij dementie. Niet alleen door leden benaderen de NVVE, ook op bijeenkomsten in het land en deze week tijdens de 50PlusBeurs in Utrecht blijkt het onderwerp “enorm actueel”.

Voor de NVVE-spreekuren zijn de komende weken honderden extra afspraken geboekt. De meeste vragen gaan over de waarde en de houdbaarheid van de wilsverklaring waarmee iemand een verzoek om euthanasie indient. Aanleiding voor de onrust is een recent onderzoek waaruit volgens de NVVE ten onrechte zou blijken dat een wilsverklaring kan verouderen. In een wilsverklaring leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast.

Vergevorderde dementie

De NVVE stelt dat er wel degelijk euthanasie bij dementie wordt verleend, zowel in het beginstadium als bij vergevorderde dementie. Voor de organisatie is een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring die goed wordt afgestemd met de arts het schakelpunt in de discussie. Daarom heeft de vereniging 6 oktober 2018 uitgeroepen tot Dag van de Wilsverklaring. Op deze dag richt de NVVE in alle twaalf provinciehoofdsteden een informatiepunt Wilsverklaringen in.