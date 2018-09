'Gooi geen Nederlands sausje over ICHOM-indicatoren'

De invoering van ICHOM-standaarden in Nederland mag niet stuklopen op not-invented-here-sentimenten. Dat betoogt hoogleraar waardegedreven zorg Jan Hazelzet van het Erasmus MC op Qruxx.nl.

"We hebben nogal eens de neiging om een Nederlands sausje over internationale systemen te doen”, aldus Hazelzet op Qruxx.nl. “Maar dan verlies je de mogelijkheid van internationale vergelijkingen. De ICHOM-indicatoren zijn prima bruikbaar. Ze zijn ontworpen door artsen en patiënten. Als het gaat om uitkomstmaten voor bijvoorbeeld borstkanker, dan zijn er niet veel verschillen tussen Braziliaanse of Nederlandse vrouwen. Ga nou niet op de rem trappen omdat de ICHOM-indicatoren not-invented-here zijn. Natuurlijk moet je de sets en de indicatoren kritisch bekijken, maar niet bij voorbaat afschieten.”

Niet Amerikaans

Onder medisch specialisten en patiëntenverenigingen bestaat twijfel of de ICHOM-standaarden goed toepasbaar zijn binnen een Nederlandse context. Eigen indicatoren zouden uitkomst moeten bieden. Een zinloze exercitie, vindt Hazelzet. "Wees niet zo eigenwijs en ga ermee aan de slag", zegt hoogleraar Jan Hazelzet. Daarbij is het gezien de Nederlandse betrokkenheid bij de doorontwikkeling van ICHOM-standaarden volgens Hazelzet onzin om ze als ‘Amerikaans’ weg te zetten.

Recent onderzoek van ict-instituut voor de zorg NictiZ laat zien dat er een substantiële inhoudelijke overlap is tussen Nederlandse informatiestandaarden en ICHOM-sets. Om die reden kunnen deze ICHOM-sets volgens NictiZ in principe goed worden ingepast, met hergebruik van informatie die al in de Nederlandse zorg wordt vastgelegd.

