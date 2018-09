'Kredietwaardigheid zorginstellingen verbeterd'

De kredietwaardigheid van zorginstellingen is het afgelopen jaar weer verbeterd. Het aantal faillissementen is sterk afgenomen. Dat blijkt uit de laatste editie van de ZorgRating benchmark, die bureau Finance Ideas heeft uitgevoerd onder zo’n 800 zorginstellingen.

Na een aantal jaren van slinkende resultaten, liet de verzorging en verpleging in 2017 weer een groei van het resultaat zien. Met een stijging van 0,6 procent kwam het gemiddelde resultaat op 2,3 procent uit. Er waren ook minder organisaties die een zwakke kredietwaardigheid hadden. In 2017 was dat 20 procent, tegen 38 procent een jaar eerder.

Tegenover een verbeterde financiële positie staat een aanhoudende toename van het gemiddelde ziekteverzuim. Die kwam in 2017 uit op 6,1 procent. Deze ontwikkeling is ook de zien in de geestelijke gezondheidszorg. Deze deelsector kent bovendien met gemiddeld 13,6 procent in 2017 het hoogste personeelsverloop.

De financiële positie van ziekenhuizen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De gemiddelde solvabiliteit is toegenomen van 21 procent in 2014 tot 29 procent in 2017. De combinatie van enorme druk op personeel en krapte op de arbeidsmarkt leiden echter wel tot een toename van ziekteverzuim, personeelsverloop en de toename van het aandeel personeel niet in loondienst.

Van alle deelsectoren blijven instellingen binnen de gehandicaptenzorg gemiddeld financieel het beste presteren, aldus Finance Ideas.