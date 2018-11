Franciscus-topvrouw Tasche ‘zit niet te wachten op extra visitaties’

Marjolein Tasche wil er geen enkel betaald keurmerk meer bij hebben. “We zitten niet te wachten op extra visitaties. Dat kost slechts geld en energie,” aldus de bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis & Vlietland, met locaties in Rotterdam en Schiedam, in het decembernummer van Skipr magazine.

Laatst werd haar gevraagd of het ziekenhuis meedoet aan het senior-vriendelijk keurmerk. “Dat doen we niet meer. Wij volgen de lijn van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De NVZ wil het aantal keurmerken halveren. Prima,” zegt zij in gesprek met Skipr-interviewer Willem Wansink.

Honderd keurmerken

In de ziekenhuiszorg bestaan meer dan honderd keurmerken. Daar moeten de ziekenhuizen voor betalen. Tien willekeurige keurmerken kosten landelijk gezien algauw een half miljoen euro. Tasche: “Het aangename van de regio Rotterdam is dat wij met elkaar kijken welk keurmerk al dan niet zinvol is. Daarna beslissen we samen wat we kunnen afschaffen. Als wij van Franciscus in ons eentje een keurmerk annuleren en het Ikazia Ziekenhuis zet daar juist een campagne voor op, dan wordt het niks.””

Tasche is een warm pleitbezorger van teamwerk. “Een bestuurder denkt algauw dat die alles overziet en weet hoe hij of zij moet handelen. Maar dan gebeurt er iets totaal onverwachts, vanuit de flanken, waardoor je vol in de storm komt te staan. Dat red je alleen samen. Als team.”

Koers houden

Volgens haar hoort elke bestuurder zich voortdurend de maat te nemen. Hoe? “Door altijd straight te blijven, open kaart te spelen, niet te draaien en alles uit te zoeken. Het heeft iets weg van zeilen. De sensatie dat de spinakker staat, dat je plané gaat en praktisch over het water glijdt. Die koers wil je vasthouden. Anders ga je kopje onder,” aldus de bestuursvoorzitter van Franciscus.

Regionale samenwerking

Over de essentie van leiderschap zegt zij: “Heb waardering voor mensen. Vertrouw ze.” En verder? “Ik loop op de vloer. Ik luister. Ik kijk goed. Ik bespreek van alles met de teams.” Bovendien stelt zij gericht vragen zoals ‘Wat zou je anders willen, wat kan er bij jou weg?’ Met een afdeling is afgesproken dat er elke maand één onzinregel wordt afgeschaft. “Samen. Dat komt er niet meteen van. Maar we gaan het doen. Hoe moeilijk het ook is.”

“Alles draait om goede regionale samenwerking,” oppert zij. In dit verband wijst ze op het Anser-netwerk voor prostaatkankeroperaties, genoemd naar een vlucht ganzen in formatie. Daar doen zeven ziekenhuizen in de Randstad aan mee. “Op zijn Rotterdams, zonder moeilijke juridische constructies.”

Lees het interview met Marjolein Tasche in Skipr Magazine 12, december 2018.

Toppers

Tasche: “De toppers uit de verschillende ziekenhuizen die goed met de robot kunnen opereren doen alle prostaatoperaties in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Ook onze uroloog John Rietbergen, die daar onwijs goed in is, opereert in het Maasstad. Het team is er helemaal op ingespeeld. Dan krijg je mooie resultaten.”