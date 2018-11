RIVM: Nederlanders eten iets gezonder

Nederlanders zijn in de afgelopen jaren minder vlees, snoepgoed, vetten en zuivelproducten gaan eten en iets meer fruit. Dat concludeert gezondheidsinstituut RIVM op basis van een peiling onder ruim 4300 kinderen en volwassenen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vergeleek de voedselconsumptie in de periode eind 2012-2016 met 2007-2010, toen eenzelfde onderzoek werd gedaan.



Volgens de onderzoekers eten Nederlanders ongeveer 100 gram vlees per dag, een daling van 8 procent. De zuivelconsumptie is met 12 procent afgenomen tot circa 350 gram. "De daling in de consumptie van rood en bewerkt vlees kan gunstig zijn voor de volksgezondheid in verband met een lager risico op een aantal chronische ziekten", aldus het RIVM.



Het instituut constateert ook dat kinderen en volwassenen minder suikerhoudende drankjes zijn gaan nuttigen. Volgens de laatste cijfers krijgen kinderen dagelijks gemiddeld 620 ml van deze zoete dranken binnen. Bij volwassenen is dit 350 ml.

Fruit

Nederlanders aten in 2012-2016 bijna 120 gram fruit per dag, 8 procent meer dan in de voorgaande periode. "Ook lijkt het erop dat we iets meer groenten zijn gaan eten. Voor de preventie van chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen van kanker, is een verdere stijging van de consumptie van plantaardige voedingsmiddelen gewenst. Slechts een minderheid van de Nederlandse volwassenen voldoet hiervoor aan de aanbevelingen''.



Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier wijst erop dat het vleesverbruik in Nederland in 2017 niet is gedaald vergeleken met het jaar daarvoor. "Gemiddeld verbruiken Nederlanders jaarlijks ruim 76 kilo vlees per persoon. Mensen zeggen minder vlees te eten. Maar we zien dit niet terug in de cijfers", aldus Wakker Dier, dat zich baseert op cijfers van de universiteit Wageningen. (ANP)