Noordwest Ziekenhuisgroep bekroond als beste leerbedrijf

Noordwest Ziekenhuisgroep met locaties in Alkmaar en Den Helder mag zich een jaar lang het beste leerbedrijf van Nederland noemen. De jury had met name waardering voor de unieke samenwerking met het onderwijs, waarbij docenten van het Nova College op de Noordwest Academie de theorielessen verzorgen.

"Noordwest is een leerbedrijf met onderwijs als kloppend hart van de organisatie," aldus de jury. De verkiezing is een initiatief van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

"Door te leren in de praktijk werkt de student niet alleen met puzzelstukjes – de kennis, vaardigheden en attitude die passen bij het beroep – maar ziet hij de gehele puzzel in één keer”, zegt praktijkopleider bij Noordwest Ziekenhuisgroep Tanja van Kleef. “Als een student op school leert bloeddruk te meten, dan kan hij dat meteen in de praktijk oefenen. Dat is onze kracht. We vonden het al een kroon op ons werk om in de finale te staan. Dat we de beste van Nederland zijn is een diamant op die kroon!”

Duizend voordrachten

De jury selecteerde voor de finale uit de bijna duizend voordrachten de zestien beste provinciale leerbedrijven en praktijkopleiders. Uit de sectorale winnaars koos de jury de twee uiteindelijke winnaars. De verkiezing beste leerbedrijf werd in 1996 voor het eerst georganiseerd. De prijs beste praktijkopleider wordt sinds 2009 uitgereikt.

De winnaars werden op 16 november bekendgemaakt in theater Orpheus in Apeldoorn tijdens het Ambassadeursgala mbo, de feestelijke finale van de Dag van het mbo. Minister van OCW Ingrid van Engelshoven en SBB-duovoorzitter Ineke Dezentjé Hamming traden op als gastvrouw.