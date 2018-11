Toegang tot medicatie blijft precair in ontwikkelingslanden

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen en vaccins die topprioriteit hebben voor mensen in ontwikkelingslanden laat grote gaten zien. Dat komt naar voren uit ‘Access to Medicine-index’ van de WHO. Van de 139 hoognodige medicijnen, zoals een kindervaccin tegen cholera, is maar een derde daadwerkelijk ontwikkeld.

Daarbij concentreren de grote farma-bedrijven zich concentreren op infectieziekten als HIV/Aids, malaria en tuberculose.

In de Access to Medicine Index 2018, die dinsdag werd gepubliceerd en gebaseerd is op onafhankelijk onderzoek, gaat GSK opnieuw aan de leiding, gevolgd door Johnson & Johnson en Merck. De koplopers zijn samen met Sanofi, op de zesde plaats, goed voor 63 procent van wat er aan onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan rond essentiële medicijnen en vaccins.

“Het feit dat een handvol bedrijven het overgrote deel van de meest urgente R&D voor zijn rekening neemt maakt duidelijk hoe precair deze situatie is”, zegt Jayasree Iyer, algemeen directeur van de Access to Medicine Foundation. “Als ook maar één van de spelers zich terugtrekt, heeft dat een enorme impact.”