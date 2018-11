'Eén loket voor zorg bij dementie'

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat er één loket moet komen waar mensen met dementie en hun mantelzorgers terechtkunnen met vragen om en over zorg en ondersteuning. De patiënten en hun helpers lopen nu bij de overheid nog tegen veel te veel drempels op, constateert hij.

Ze blijven te vaak ook verstoken van een casemanager, een onafhankelijke en vaste begeleider die informeert, meedenkt en regelt, zegt de ombudsman in zijn onderzoeksrapport Borg de zorg. Dat wordt woensdagmorgen gepubliceerd.



"Dementie brengt al meer dan genoeg zorgen en verdriet met zich mee. Draag daarom óók als overheid bij aan een dementievriendelijke samenleving", zegt Van Zutphen, die al eerder signaleerde dat er ook op dit front te vaak in hokjes wordt gedacht.



Mensen met dementie hebben dagbesteding, begeleiding, verpleging en verzorging en soms verpleeghuiszorg nodig. "Verschillende wetten maken dit mogelijk, maar die botsen of sluiten niet op elkaar aan. Bovendien is het onnodig tijdrovend en ingewikkeld om de juiste zorg bij dementie te vinden."



Er sprake van administratieve rompslomp, te veel loketten en te weinig kennis en ook te weinig keuze aan dagbesteding. (ANP)