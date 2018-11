Kritiek op plannen Bruins voor MC IJsselmeer

De oppositie in de Tweede Kamer was op 21 november zeer kritisch over de plannen voor de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen. Minister Bruno Bruins liet dinsdag weten dat de spoedeisende hulp en acute verloskunde voorlopig verdwijnen. Het personeel van MC IJsselmeer stuurde eerder die dag een brandbrief. Het wil dat er in het verzorgingsgebied een volledig opgetuigd ziekenhuis blijft bestaan.

Bruins zei de afgelopen weken meerdere keren dat hij zich maximaal wilde inspannen om de acute zorg in Lelystad te behouden. In een brief die hij dinsdag naar de Kamer stuurde, concludeert hij dat dit toch niet haalbaar is, onder meer omdat daar niet genoeg geschikt personeel voor zou zijn. Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld.

Brandbrief

Personeel van MC IJsselmeer reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een interne enquête hebben gehouden en dat 80 procent van hen bereid is te blijven na de doorstart. De artsen van de spoedeisende hulp hebben zelf bij het ministerie aangegeven dat ze met genoeg zijn om een SEH te bemannen, staat in de brandbrief. De door de medische staf ondertekende brief benadrukt dat de personele bezetting de afgelopen jaren 'aantoonbaar goed' is geweest. Personeelsproblemen zijn er nooit geweest, in tegenstelling tot andere sectoren in Lelystad.

Drie kwartier

Wat Kamerlid Henk van Gerven van de SP betreft heeft Bruins een belofte geschonden. Van Gerven betoogde dat ziekenhuizen sowieso niet failliet zouden moeten kunnen gaan, maar Bruins gaf aan dat dat in het Nederlandse zorgstelsel "kan voorkomen". Fleur Agema van de PVV zei dat de norm van 45 minuten om iemand in het ziekenhuis te krijgen misschien op papier nog kan worden gehaald, maar dat bijvoorbeeld een zwangere vrouw met complicaties niet drie kwartier minuten in een ambulance zou moeten doorbrengen. (ANP/Skipr)