'Ziekenhuizen nu wel klaar voor griepgolf'

Ziekenhuizen zetten dit jaar alles op alles om te voorkomen dat ze door een griepgolf worden overvallen. Er zijn nu nog niet massaal mensen ziek door griep, maar veel ziekenhuizen zijn al volop bezig met het komende griepseizoen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.

De griepepidemie begon vorig jaar in half december en duurde twintig weken. Meer dan twee keer zo lang als gemiddeld. Veel ziekenhuizen lagen overvol met grieppatiënten. Sommige ziekenhuizen waren genoodzaakt een opnamestop in te stellen of operaties uit te stellen. Ook kampten de ziekenhuizen met capaciteitsproblemen, omdat veel personeel zelf ziek was.



In verschillende ziekenhuizen werden vorig jaar zogeheten griepkamers ingericht. Daar lagen alle patiënten met de griep bij elkaar, om te voorkomen dat ze andere patiënten in het ziekenhuis zouden besmetten. (ANP)