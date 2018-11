Slaapcentrum MC Slotervaart verhuist naar Zaandam

Het Amsterdam Slaap Centrum van het MC Slotervaart zet haar diensten voort in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam (ZMC). Het team van neurologen, laboranten, polikliniek assistentes, verpleegkundigen en verzorgenden gaat in zijn geheel over, zo maakt het ZMC bekend.

De slaapspecialisten van het MC Slotervaart zijn verheugd over deze stap. "In het Zaans Medisch Centrum kunnen wij, in samenwerking met de medische staf van het ZMC, ons hoogwaardig slaapcentrum voortzetten", zegt Neuroloog Lonneke de Lau. "En dat in een mooi nieuw ziekenhuis, waarin wij uitstekende faciliteiten krijgen. De continuïteit van onze specialistische zorg aan onze patiënten is hiermee gewaarborgd. Daarbij komt dat het ZMC voor patiënten vanuit Amsterdam goed bereikbaar is."



"Voor het ZMC is het Slaapcentrum een mooie aanvulling op de al geboden zorg aan de patiënten", vult Marian Zoodsma, lid van de raad van bestuur ZMC, aan. "Wij hebben al een kwalitatief hoogwaardige vakgroep neurologie waar deze zorg goed bij past en bovendien hebben wij alle specialismen in huis die betrokken zijn bij een slaapcentrum, zoals longartsen, KNO-artsen, kaakchirurgen en psychiaters. In ons nieuwe ziekenhuis kunnen wij het slaapcentrum uit het MC Slotervaart een prima plek bieden met zeven slaapkamers en spreekkamers op de polikliniek."



Patiënten krijgen binnenkort bericht over wanneer ze terecht kunnen. Ook de huisartsen worden uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd, aldus het ZMC.