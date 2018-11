NZa: nieuwe regels acute ggz worden niet ingevoerd

De nieuwe regels voor de acute geestelijke gezondheidszorg worden toch niet per 2019 ingevoerd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders konden het hierover niet eens worden. Daardoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook de nieuwe bekostiging niet invoeren, zo maakt de zorgautoriteit bekend.

De NZa heeft in de zomer de nieuwe regelgeving bekend gemaakt voor het beschikbaar hebben van personeel en bedden voor de crisiszorg. Daarin was ook de nieuwe bekostiging opgenomen. Hiermee konden ggz-aanbieders en verzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de crisiszorg, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld zou zijn. Voorwaarde was inschrijving van de module door zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het Zorginstituut. Inmiddels is duidelijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun steun voor inschrijving intrekken, zo is te lezen op de website van de NZa.

Hierdoor ziet de zorgautoriteit zich genoodzaakt om nu nog de nieuwe regels voor de acute ggz terug te draaien. De huidige regels voor de crisis dbc’s blijft van kracht, maar volgens de NZa is dit niet in het belang van de patiënt. "Dat is zorgelijk", zegt Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. "De generieke module is al geruime tijd af en is bedoeld om de kwaliteit van de acute ggz per regio te verbeteren."

Jaarlijks doen ongeveer 50 duizend mensen een beroep op de acute ggz omdat ze door een psychiatrische stoornis, zoals stemmingsstoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen.