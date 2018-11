Onderscheiding voor hiv-activist Verdult

Activist Fred Verdult is voor zijn "uitzonderlijke inzet voor mensen met hiv in Nederland" geridderd. Hij ontving de onderscheiding van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks.

Verdult is al twintig jaar een bekend hiv-activist. Hij begon in 1998, kort nadat hij zelf met hiv was gediagnosticeerd, als vrijwilliger bij de Hiv Vereniging en organiseerde sindsdien tal van activiteiten en evenementen. Hij zette onder meer gespreksgroepen op voor mensen die besmet zijn met het virus en hij organiseert een jaarlijkse bijeenkomst in theater Carré. Daar worden honderden mensen met hiv op de hoogte gesteld van de laatste medische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de strijd tegen hiv en aids.



"Fred is voor mij een groot voorbeeld hoe je iets positiefs kan maken van iets wat je overkomt, namelijk het hebben van hiv", zei de met hiv geboren Brenda Mugabone bij de uitreiking. (ANP)