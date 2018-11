Voormalige zusterflat bij Zuyderland wordt deels zorghotel

De voormalige verpleegstersflat in Heerlen wordt waarschijnlijk omgebouwd tot een hotel voor familie van patiënten, expats en minder validen. De gemeente wil daarvoor het Bestemmingsplan Zorgvallei aanpassen.

Het gebouw met meer dan twintig appartementen is nu eigendom van zorginstelling Sevagram. Het staat grotendeels leeg. Sevagram wil het verkopen aan ondernemer Henri Beckers, exploitant van het nabijgelegen Auberge de Rousch. Beckers wil er niet een puur zorghotel van maken, maar een mix van meerdere functies. De bedoeling is dat er ook longstay-appartementen in komen voor zorgmedewerkers, senioren of ‘mensen die in scheiding liggen’. Vier grote appartementen worden verbouwd tot toeristisch verblijf voor gezinnen met iemand in een rolstoel.



Er wonen nu nog drie senioren in de oude verpleegstersflat. Die kunnen na de verbouwing terugkomen, bijvoorbeeld in een aanleunwoning.