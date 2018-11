Bewoners instelling C&S werden jarenlang verwaarloosd

Bij een zorginstelling in het Gelderse Rijswijk is jarenlang sprake geweest van verwaarlozing van bewoners. Ze kampten onder meer met psychoses, autisme, een angststoornis of posttraumatisch stress-syndroom en ontvingen desondanks niet de beloofde zorg. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Pas vanaf 2016 constateerden toezichthouders veel tekortkomingen bij C&S. Toch plaatsten jeugdbeschermers vanaf de zomer van 2017 kinderen in de instelling. Tien veelal gedragsgestoorde kinderen belandden met acht volwassenen in een pand waar de zorg al tijden tekortschoot.



Herstelcentrum C&S, met tevens twee locaties in Tiel, werd in juli dit jaar opgedoekt op last van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de toezichthouders van GGD Gelderland-Zuid.



Zorgwekkende rapporten uit 2016 en 2017 van GGD-Gelderland Zuid over de tekortschietende volwassenenzorg bij C&S werden niet verspreid onder derden omdat vertrouwelijkheid 'beleid' was. Jeugdbescherming Gelderland, onbekend met de rapporten, plaatste vanaf de zomer van 2017 nietsvermoedend zes kinderen bij C&S in Rijswijk. (ANP)