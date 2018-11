Steeds meer kinderen hebben gebitsproblemen

Een groeiend aantal kinderen en jongvolwassenen heeft gebitsproblemen, zoals gaatjes. Dat blijkt uit een TNO-rapport in opdracht van Zorginstituut Nederland. Met de melkgebitten van vijfjarigen gaat het langzaam iets beter, schrijft NRC.

In 2001 hadden vijfjarigen nog gemiddeld 4,1 gaatjes. Sinds 2011 (2,3 gaatjes) en nu in 2017 (1,1 gaatjes) zit er verbetering in, zo blijkt uit het rapport ‘Signalement Mondzorg’ dat maandag verschijnt. Maar op iets latere leeftijd gaat het weer minder: bij 11, 17 en 23-jarigen is de mondgezondheid gestagneerd of verslechterd.

Sinds 1987 houdt onderzoeksinstituut TNO, nu in opdracht van Zorginstituut Nederland, de status van het gebit van vijf tot 23-jarigen in de gaten. Om de drie jaar doen zij in vier plaatsen in Nederland representatief onderzoek onder jeugdigen. In 2011 had 40 procent van de vijfjarigen gaatjes of behandelde gaatjes. (ANP)