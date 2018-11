De Belevenis neemt door Skipr gesponsorde wiebelbrug in gebruik

Stichting De Belevenis heeft een nieuw, zinnenprikkelend belevenisobject voor mensen met een verstandelijke beperking. De wiebelbrug, die het sponsordoel van de Skipr Care & Cure Cycle Challenge (Skipr4C) van 2017 was, is donderdag feestelijk in gebruik genomen.

Het nieuwe belevenisobject staat pal voor het belevenistheater op het terrein van 's Koonings Jaght van zorgorganisatie Siza in Arnhem. Hier wonen en werken mensen met een verstandelijke beperking.

Projectleider Stephan Wieland laat in dagblad De Gelderlander weten erg blij te zijn met de wiebelbrug. "Wij denken: wat stelt deze brug nu voor. Wat moet je ermee. Die reactie kan ik me voorstellen", zegt Wieland. "Maar voor volwassenen en jongeren van het niveau van een 2- of 3-jarige is het een hele belevenis alleen in je rolstoel, driewieler of skelter of op je fiets eroverheen te rijden. En aan het eind ga je met een in hun ogen rotvaart naar beneden. Wat voor ons een rit in een achtbaan in een pretpark is, is voor deze mensen een ritje over de wiebelbrug. Zo ervaren zij dat."

Dankzij een donatie van Skipr kon Stichting De Belevenis de brug laten aanleggen. Met de jaarlijkse wielertoer Skipr4C werd in 2017 4500 euro opgehaald.