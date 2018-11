Omring en Noordwest Ziekenhuisgroep starten zorghotel

Omring en Noordwest Ziekenhuisgroep gaan samen een zorghotel beginnen binnen de muren van het ziekenhuis in Den Helder. Vanaf 2019 start een herstelafdeling voor tien patiƫnten.

Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad op 26 november. Noordwest zorgt voor de bedden en faciliteiten en Omring het personeel. De herstelafdeling is volledig gericht op een spoedig herstel en een snelle terugkeer naar huis.

"We zien een groeiend aantal mensen dat nog moet herstellen voor ze naar huis kunnen", zegt Jolanda Buwalda, bestuurder van Omring. “Om deze mensen goede zorg te bieden, hebben we met de Noordwest Ziekenhuisgroep deze afdeling opgezet waarin we heel nauw samenwerken met onze wijkverpleging en de professionals van de Noordwest Ziekhuisgroep Den Helder.”