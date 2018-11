Marjolein Tasche: ‘Ziekenhuizen hebben te weinig personeel opgeleid’

Het huidige personeelstekort in de ziekenhuizen had voor een deel voorkomen kunnen worden als er meer aandacht was voor opleiden. Maar vanwege bezuinigingen hebben bestuurders in het verleden andere keuzes gemaakt.

Dat stelt Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam, tegenover onderzoeksprogramma De Monitor. De lacune is de verantwoordelijkheid van alle partijen in de zorg: ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS en andere betrokkenen. Maar niemand wist dat het een verkeerde keuze was, anders was het niet gebeurd, stelt Tasche.

Een aantal jaren geleden konden de ziekenhuizen de zorgvraag goed aan, legt ze uit. “De verwachting was niet dat de zorgvraag en complexiteit van de zorg zó zouden toenemen. We wisten ook niet dat er enorm bezuinigd zou worden op de verpleeghuiszorg, waardoor oudere mensen langer thuis blijven en uiteindelijk een grotere zorgvraag hebben.”

Samenwerking

Inmiddels werkt het Franciscus Gasthuis & Vlietland hard aan de instroom van nieuwe verpleegkundigen. Maar opleiden vraagt ook begeleiding vanuit het huidige ziekenhuispersoneel. En dat is zwaar. Tasche pleit daarom voor een andere manier van werken. “Minder een-op-een opleiden, maar meer via traineeships en leerwerkplaatsen”, stelt Tasche voor. Daarnaast wil ze meer samenwerking tussen instellingen, zoals deRotterdamseZorg. Dat kan voorkomen dat instellingen de mensen bij elkaar wegtrekken.

Het verminderen van administratielasten biedt ook extra lucht om aandacht te geven aan begeleiding en opleiding. In een interview in het decembernummer van Skipr magazine stelt zij al voor om de stofkam door het aantal keurmerken te halen. Dat kost de ziekenhuizen teveel tijd en geld. Tasche: "We zitten niet te wachten op extra visitaties."

Ontwikkelingen

In de uitzending van De Monitor, op 27 november, hamert Tasche er op dat de ziekenhuisbestuurders scherp blijven op opleiden. “We dachten een aantal jaar geleden dat we het met minder opleiden aankonden. We moeten ervoor waken dat dit in de toekomst niet weer gebeurd. We moeten blijven opleiden. En ook het inschatten van al die ontwikkelingen, die we als we terugkijken niet goed hebben gezien, moet beter”, aldus Tasche.

Lees het interview met Marjolein Tasche in Skipr Magazine 12, december 2018.