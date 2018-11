Een op zeven patiënten heeft problemen met aanvraag hulpmiddelen

Een op de zeven patiënten ondervindt hinder bij het aanvragen van hulpmiddelen of de vergoeding daarvan. Problemen bij de aanvraag van hulpmiddelen komen meer voor bij de Wmo dan bij de Zvw, voor problemen bij vergoedingen ligt dit net andersom.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Informatie

Gerapporteerde knelpunten bij de aanvraag van hulpmiddelen gaan relatief vaak over de aanvraagprocedure of een afwijzing, terwijl het bij de vergoeding van hulpmiddelen vaak over de kosten gaat. Het merendeel van de ondervraagde mensen met een chronische ziekte of beperking zoekt of vraagt geen informatie over vergoeding van hulpmiddelen. Meer dan de helft geeft aan dat ze weten waar ze een hulpmiddel kunnen aanvragen. De groep die weleens informatie zoekt of vraagt, zoekt vooral informatie op internet of stelt vragen aan de zorgverzekeraar.