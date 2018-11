Hackers dreigen gegevens cliënten te publiceren

Hackers persen de website PratenOnline af, waar jongeren met professionals over hun psychische problemen kunnen chatten. De criminelen stellen gegevens van gebruikers te publiceren en eisen losgeld. Dat meldt RTL Nieuws. De website is door de organisatie tijdelijk offline gehaald. Ook is er aangifte bij de politie gedaan.

Het is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen en om hoeveel slachtoffers het gaat. De criminelen hebben PratenOnline e-mailadressen en telefoonnummers van jongeren gestuurd die van de website gebruik hebben gemaakt. Volgens PratenOnline zijn er geen chatgesprekken tussen jongeren en professionals, zoals psychologen, gestolen. Deze gesprekken worden opgeslagen in een database, maar deze zou niet zijn gehackt. (ANP)