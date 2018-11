Incidenten met implantaten zelden gemeld

Artsen en ziekenhuizen hoeven incidenten met implantaten alleen te melden als die leiden tot zwaar letsel of de dood. Dus blijft er veel verborgen. De inspectie erkent dat meer transparantie op zijn plaats is, zo schrijft Trouw.

Slechts een fractie van alle incidenten met medische hulpmiddelen wordt geregistreerd. Daardoor is er sprake van onderrapportage: klachten en bijwerkingen komen niet terecht bij instanties die de patiëntveiligheid moeten bewaken. Artsen en ziekenhuizen zijn niet verplicht incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Alleen calamiteiten waarbij een patiënt zwaar letsel oploopt of overlijdt, moeten zij verplicht melden.



Uit de Implant Files, het onderzoek van het internationale journalistencollectief ICIJ waaraan Trouw en tv-programma Radar meewerken, blijkt dat veel belangrijke informatie de patiënt niet bereikt door slecht toezicht en gebrekkige uitwisseling van gegevens. In een reactie zegt de IGJ dat er inderdaad meer transparantie moet komen over de incidenten met medische hulpmiddelen. "Wij realiseren ons dat ook wij daar meer aan moeten doen", aldus hoofdinspecteur medische technologie Marina Eckenhausen. (ANP)