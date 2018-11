Veiliger bevallen na teamtraining met robot

Bevallingen verlopen veiliger als het verloskundig team simulatietrainingen met een robot doet. Dat versterkt de samenwerking en communicatie en voorkomt gezondheidsschade bij pasgeboren baby’s.

Dat blijkt uit het onderzoek waarop Annemarie Fransen van het Maximá Medisch Centrum (MMC) op 27 november promoveert. Zij bestudeerde hoe verloskundigen werken met bevalrobot Victoria, die Guid Oei, gynaecoloog aan het MMC en hoogleraar aan de TU/e, ontwikkelde.

Vliegsimulator

Fransen deed onderzoek in het Vrouw Moeder Kind-centrum waar veel risicobevallingen worden uitgevoerd. Die worden gedaan door een verloskundig team met meerdere specialisten en verpleegkundigen. Er doen zich vaak stressvolle situaties voor. Oei kwam op het idee om deze situaties in groepsverband te oefenen met een robot, vergelijkbaar met trainingen van piloten in een vliegsimulatoren.

App

Het onderzoek toonde aan dat teams die de training wel hebben gevolgd beter communiceren en samenwerken. Maar ook trad minder gezondheidsschade op bij pasgeboren baby's die na een gecompliceerde bevalling ter wereld kwamen. Voorwaarde is wel dat de trainingen regelmatig herhaald worden. Dat kan met hulp van een app die Fransen ontwikkelde.