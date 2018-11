HMC en Haagse huisartsen houden helft hartpatiënten uit ziekenhuis

Het aantal patiënten met hartproblemen dat door de huisarts wordt doorverwezen naar Haaglanden Medisch Centrum, is gehalveerd. Dat komt door de inzet van een cardioloog van het HMC in de huisartsenpraktijken. Een maandelijks bezoek volstaat.

Dat meldt HMC op 27 november. Vroeger werd bij elke twijfel een patiënt doorverwezen naar een cardioloog in het ziekenhuis. Nu regelt de huisarts zelf een echo, fietstest, 24-uurs ECG of CT scan. Een keer per maand worden de onderzoekuitslagen met de cardioloog besproken en wordt beplaald wie wel en wie niet wordt doorverwezen.

Begrijpen

Uit de pilot blijkt dat zeker de helft van de patiënten onder behandeling van de huisarts kan blijven. HMC kan zich daardoor beter richten op meer specialistische cardiologische zorg. Bijkomend voordeel is dat huisartsen en cardiologen elkaar beter leren begrijpen omdat ze samen beslissingen nemen en het contact laagdrempeliger wordt. Na behandeling bij de cardioloog kan de patiënt ook eerder terug naar behandeling in de eerste lijn.

Zorgkosten

Bijkomend voordeel is dat de algehele zorgkosten afnemen. De pilot is vorig jaar gestart met vijf huisartspraktijken en loopt nog twee jaar. Inmiddels doen twintig huisartsenpraktijken mee en al meer hebben zich aangemeld. De pilot is een samenwerking van HMC met Arts en Zorg, Huisartsen Kring Haaglanden, Stichting Haagse Gezondheidscentra en zorgverzekeraars CZ en Menzis.