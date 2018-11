Rolf de Folter nieuwe bestuursvoorzitter Treant

Rolf de Folter wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Treant Zorggroep. Hij volgt Carla van der Wiel op. De Folter zal per 1 december aantreden en de functie voor een jaar als interimmer vervullen.

Dat meldt Treant Zorggroep op 28 november. De Folter vormt samen met Jean-Pierre van Beers, Marco Dam en David Post de raad van bestuur. Zij gaan als team door op de ingezette koers.



Rolf de Folter is nu nog voorzitter van de directie van het HagaZiekenhuis en lid raad van bestuur van Reinier Haga Groep. Daarvoor vervulde hij verschillende functies in de medische wereld, zo werkte hij eerder onder meer bij het Maxima Medisch Centrum, Certe Medische laboratorium diagnostiek in Groningen, Friesland en Drenthe en was hij vele jaren bestuurder bij het Amphia Ziekenhuis en het UMC Utrecht.