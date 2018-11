NZa en IGJ nemen touwtjes in handen in failliet Slotervaart

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) hebben de procesregie overgenomen van de curator en bestuurder van MC Slotervaart. De maatregel is een antwoord op het ‘gebrek aan sturing’ opvangen bij de afwikkeling van het faillissement, zo schrijft de Amsterdamse zorgwethouder Simone Kukenheim aan de gemeenteraad.

Het gebrek aan sturing manifesteert zich volgens Kukenheim onder meer in onduidelijkheden over het verplaatsen va n zorg. Volgens de wethouder is er nog geen duidelijk beeld over afspraken en de hoeveelheid patiënten die door omliggende moeten worden overgenomen. Communicatie over deze onderwerpen verloopt stroef. Pas deze week krijgen 18.000 patiënten een brief met algemenere informatie over het faillissement, zo meldt AT5.

Onzekerheid

Over de onzekerheid onder patiënten, is deze week gesproken met verschillende partijen, onder wie minister Bruins, gemeente en de NZa. In dat gesprek is besloten dat de curator en bestuurder van het MC Slotervaart niet langer de leiding hebben. De IGJ en de NZa gaan ondersteunen bij de sturing en 'procesregie' in het ziekenhuis.

Feest

Bij wijze van steuntje in de rug doneert de gemeente Amsterdam vijfduizend euro voor het eindfeest dat medewerkers willen organiseren. Volgens Kukenheim verdient het personeel een huldeblijk, omdat 'de laatste weken veel van het personeel is gevraagd en zij zich enorm hebben ingezet voor de patiënten'.