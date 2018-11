Vrouwen willen fabrikant sterilisatieveertje voor de rechter

Vier Nederlandse vrouwen willen dat de rechtbank in Utrecht bekijkt of ze de fabrikant van een metalen sterilisatieveertje juridisch kunnen aanpakken voor hun gezondheidsklachten. Ook willen ze laten onderzoeken of drie ziekenhuizen en een kliniek door wie ze zijn behandeld, steken hebben laten vallen.

Hun raadsman, letselschadeadvocaat Martin de Witte, bevestigt een bericht in Trouw daarover. Het gaat om een veertje onder de naam Essure, waarvan de vrouwen net als diverse lotgenotes naderhand klachten ondervonden als moeheid, pijn en misselijkheid. Het instrumentje is al niet meer op de markt.

Bijwerkingen

Er zijn aanwijzingen dat fabrikant Bayer al snel meldingen kreeg over bijwerkingen, maar daarmee niets heeft gedaan", aldus de raadsman. Hij heeft de rechtbank gevraagd om een getuigenverhoor, waarvoor hij niet alleen Bayer, maar ook de behandelende artsen van om te beginnen één ziekenhuis in Doetinchem plus een vertegenwoordiger van de gezondheidsinspectie wil laten oproepen.



Het verhoor kan nog maanden op zich laten wachten. (ANP)