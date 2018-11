Stannie Driessen wordt directeur RVS

Per 1 februari start Stannie Driessen als algemeen secretaris en directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Dat maakt de RVS bekend op 28 november. Zij volgt Oebele Tolsma op, die nu als interim-directeur werkt.



Stannie Driessen werkt als directeur Advies en Implementatie bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg. Stannie Driessen heeft Beleid en Management van de Gezondheidszorg gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. Alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden bij de adviezen betrokken. Voorzitter van de Raad is Pauline Meurs.