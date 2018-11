'Klimaatverandering grootste gevaar gezondheid'

Warmer en extremer weer, gelinkt aan klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid op aarde in de 21e eeuw. Dat zeggen artsen en onderzoekers in een rapport dat gepubliceerd is in het Britse medische tijdschrift The Lancet.

Onderzoekers komen tot de conclusie dat stormen, overstromingen, natuurbranden en de uitstoot van fijnstof direct en indirect bedreigend zijn voor de gezondheid van mensen, maar er ook voor zorgen dat gebieden onbewoonbaar worden, wat tot grote sociale problemen kan leiden.



Het Lancet-rapport, geschreven door artsen, academici en beleidsdeskundigen van 27 organisaties verspreid over de wereld, roept op tot snelle actie om de klimaatverandering in te dammen en de gezondheidszorg voor te bereiden op groeiende uitdagingen.



"Snelle klimaatverandering heeft ernstige gevolgen voor elk aspect van het menselijk leven, waardoor kwetsbare bevolkingsgroepen worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, besmettelijke ziekten en verandering van de voedselzekerheid. De beschikbaarheid van veilig drinkwater en schone lucht komt in gevaar, zo luidt de waarschuwing in het rapport. (ANP)